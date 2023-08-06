Ngumpet di Semak-Semak, 4 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap

BOGOR - Polisi mengamankan 5 orang yang hendak tawuran di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain itu, polisi menyita sejumlah senjata tajam (sajam) berbagai jenis dan ukuran.

"Polresta Bogor Kota dan Polsek jajaran bersama Babinkamtibmas, Babinsa, RT/RW melaksa upaya pencegahan, penggagalan, serta penangkapan pelaku tawuran selanjutnya berhasil diamankan 5 pelaku," kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan para pelaku itu diamankan dari beberapa lokasi. Yakni di wilayah R3, Simpang Tol BORR dan wilayah Pasir Kuda.

"1 orang pelaku kondisi ada luka karena kelompok pelaku hendak menyerang. namun berhasil digagalkan oleh masyarakat sekitar dan 4 orang diamankan sembunyi dalam semak-semak," ujar Rizka.