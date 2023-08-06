Usai Penyelenggaraan CFD, Arus Lalin Bundaran HI Ramai Lancar

JAKARTA - Usai penyelenggaraan car free day (CFD) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar pada hari ini, Minggu (6/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 10.08 WIB, terlihat sejumlah mobil dan motor sudah mulai lalu lalang tanpa kemacetan.

Walaupun sekitar jalan masih ada pengendara sepeda yang melaksanakan CFD pada pagi hari ini.

Sebelumnya, ratusan warga Jakarta memenuhi jalan MH.Thamrin di sekitaran bundaran HI karena mengikuti Car Free Day (CFD) di pagi yang cerah ini. CFD digelar mulai pukul 05.45 WIB hingga 10.00 WIB.

(Fakhrizal Fakhri )