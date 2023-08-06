Ada Pekerjaan Pemeliharaan Tol Jagorawi, Pengendara Diminta Hati-Hati saat Melintas

JAKARTA - Marketing and Communication Departement Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya mengatakan, Jasa Marga melakukan pekerjaan pemeliharan perkerasan Ruas Tol Jagorawi kembali dilakukan guna tetap menjaga kualitas jalan, meningkatkan layanan jalan tol, dan memastikan pelayanan maksimal.

"Jasa Marga melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rekonstruksi perkerasan pada Ruas Tol Jagorawi," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/8/2023.

Menurutnya, pekerjaan rekonstruksi perkerasan juga merupakan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini akan dilaksanakan pada waktu berbeda.

*Arah Ciawi*

- KM 29+800 s.d KM 29+900 lajur 1, sepanjang 100 meter dilaksanakan Minggu 6 Agustus 2023 pukul 22:00 WIB s.d Jum'at 11 Agustus 2023 pukul 08:00 WIB.

*Arah Jakarta*

- KM 17+894 s.d KM 17+824 lajur bahu luar, sepanjang 70 meter dilaksanakan Senin 7 Agustus 2023 pukul 10:00 WIB s.d Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 08:00 WIB.