Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Pekerjaan Pemeliharaan Tol Jagorawi, Pengendara Diminta Hati-Hati saat Melintas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |10:46 WIB
Ada Pekerjaan Pemeliharaan Tol Jagorawi, Pengendara Diminta Hati-Hati saat Melintas
Ilustrasi (Foto: Jasa Marga)
A
A
A

 

JAKARTA - Marketing and Communication Departement Head Jasamarga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya mengatakan, Jasa Marga melakukan pekerjaan pemeliharan perkerasan Ruas Tol Jagorawi kembali dilakukan guna tetap menjaga kualitas jalan, meningkatkan layanan jalan tol, dan memastikan pelayanan maksimal.

"Jasa Marga melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rekonstruksi perkerasan pada Ruas Tol Jagorawi," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/8/2023.

Menurutnya, pekerjaan rekonstruksi perkerasan juga merupakan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini akan dilaksanakan pada waktu berbeda.

*Arah Ciawi*

- KM 29+800 s.d KM 29+900 lajur 1, sepanjang 100 meter dilaksanakan Minggu 6 Agustus 2023 pukul 22:00 WIB s.d Jum'at 11 Agustus 2023 pukul 08:00 WIB.

*Arah Jakarta*

- KM 17+894 s.d KM 17+824 lajur bahu luar, sepanjang 70 meter dilaksanakan Senin 7 Agustus 2023 pukul 10:00 WIB s.d Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 08:00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130/gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172290/jasa_marga-Wh9s_large.jpg
Jasamarga Minta Maaf karena Jalur Arteri Macet Imbas Perbaikan Gerbang Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172041/gt_dalam_kota-HXnw_large.jpg
Lagi Diperbaiki, 3 Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/338/3169937/tol-8gpQ_large.jpg
Hati-hati! Ada Pekerjaan Perbaikan Besar-besaran di Tol Sedyatmo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161657/tol_jagorawi-juOW_large.jpg
Hati-Hati, Ada Perbaikan di Jalan Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/338/3143189/jagorawi-s2t3_large.jpg
Contraflow Tol Jagorawi Arah ke Puncak Diberlakukan Kembali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement