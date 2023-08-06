Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penumpang Motor Tewas Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor Usai Gagal Nyalip

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |11:50 WIB
Penumpang Motor Tewas Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor Usai Gagal Nyalip
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dan minibus terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Pranata mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam. Awalnya, motor yang dikendarai KS (16) berboncengan dengan korban SH (16) melaju dari arah Gadog menuju Puncak.

"Motor berusaha mendahului kendaraan lain," kata Dicky dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Nahas, ketika berusaha menyalip muncul kendaraan minibus yang tidak diketahui identitasnya dari arah berlawanan. Karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

"Korban (SH) terjatuh dan alami luka di bagian kepala," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement