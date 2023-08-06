Penumpang Motor Tewas Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor Usai Gagal Nyalip

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dan minibus terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Pranata mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam. Awalnya, motor yang dikendarai KS (16) berboncengan dengan korban SH (16) melaju dari arah Gadog menuju Puncak.

"Motor berusaha mendahului kendaraan lain," kata Dicky dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Nahas, ketika berusaha menyalip muncul kendaraan minibus yang tidak diketahui identitasnya dari arah berlawanan. Karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.

"Korban (SH) terjatuh dan alami luka di bagian kepala," jelasnya.