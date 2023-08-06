Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Gudang Peti Kemas di Jakarta Utara, 10 Mobil Damkar Diterjunkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:05 WIB
Kebakaran Gudang Peti Kemas di Jakarta Utara, 10 Mobil Damkar Diterjunkan
Kebakaran peti kemas di Jakut (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peristiwa kebakaran terjadi di gudang peti kemas Jalan Kebantenan, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kejadian itu terjadi pada siang hari, Minggu (6/8/2023).

Petugas pemadam kebakaran (Damkar) baru menerima informasi tersebut pukul 13.00 WIB. Selanjutnya langsung berusaha memadamkan api sekitar pukul 13.08 WIB.

"Alamat TKP : PT Tripandu pelita, jl raya kebantenan no 24 Rt 001 Rw 03 kel Semper Timur. Objek: gudang," ucap command Center Damkar Jakarta saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (6/8/2023).

Sebanyak 50 personel dan 10 mobil Damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab yang mengakibatkan kebakaran itu. Sebab petugas yang berada di lokasi masih berupaya memadamkan si jago merah.

"Ya masih proses pemadamam," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement