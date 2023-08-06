Kebakaran Gudang Peti Kemas di Jakarta Utara, 10 Mobil Damkar Diterjunkan

JAKARTA - Peristiwa kebakaran terjadi di gudang peti kemas Jalan Kebantenan, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Kejadian itu terjadi pada siang hari, Minggu (6/8/2023).

Petugas pemadam kebakaran (Damkar) baru menerima informasi tersebut pukul 13.00 WIB. Selanjutnya langsung berusaha memadamkan api sekitar pukul 13.08 WIB.

"Alamat TKP : PT Tripandu pelita, jl raya kebantenan no 24 Rt 001 Rw 03 kel Semper Timur. Objek: gudang," ucap command Center Damkar Jakarta saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (6/8/2023).

Sebanyak 50 personel dan 10 mobil Damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui penyebab yang mengakibatkan kebakaran itu. Sebab petugas yang berada di lokasi masih berupaya memadamkan si jago merah.

"Ya masih proses pemadamam," katanya.