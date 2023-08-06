Heboh Wanita Ngaku Jadi Korban TPPO, Ternyata Cuma Ditinggal Pasangan dari Biro Jodoh

BOGOR - Seorang wanita asal Jakarta membuat keterangan palsu menjadi korban dugaan human trafficking di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor. Rupanya, wanita tersebut hanya ditinggal oleh pria yang baru saja dikenalnya melalui aplikasi jodoh.

Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 4 Agustus 2023. Berawal dari adanya laporan ke call center 112 Bogor Siaga bahwa terdapat wanita mengadu menjadi korban trafficking oleh seseorang.

"Kita dari Bogor Siaga. Polres Bogor memberitahukan kepada kita bahwa ada perempuan seperti itu. Kita langsung siaga, kita langsung dateng ke TKP, kita tanyakan. Ternyata memang ada perempuan tersebut, lalu kita bawa ke polsek, kita BAP," kata Agus dikonfirmasi wartawan, Minggu (6/8/2023).

Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya dugaan tindak trafficking kepada wanita berusia sekitar 27 tahun itu. Setelah didalami, rupanya wanita tersebut hanya ditinggal oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui aplikasi jodoh.