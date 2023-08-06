Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Wanita Ngaku Jadi Korban TPPO, Ternyata Cuma Ditinggal Pasangan dari Biro Jodoh

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |14:10 WIB
Heboh Wanita <i>Ngaku</i> Jadi Korban TPPO, Ternyata Cuma Ditinggal Pasangan dari Biro Jodoh
A
A
A

BOGOR - Seorang wanita asal Jakarta membuat keterangan palsu menjadi korban dugaan human trafficking di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor. Rupanya, wanita tersebut hanya ditinggal oleh pria yang baru saja dikenalnya melalui aplikasi jodoh.

Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 4 Agustus 2023. Berawal dari adanya laporan ke call center 112 Bogor Siaga bahwa terdapat wanita mengadu menjadi korban trafficking oleh seseorang.

"Kita dari Bogor Siaga. Polres Bogor memberitahukan kepada kita bahwa ada perempuan seperti itu. Kita langsung siaga, kita langsung dateng ke TKP, kita tanyakan. Ternyata memang ada perempuan tersebut, lalu kita bawa ke polsek, kita BAP," kata Agus dikonfirmasi wartawan, Minggu (6/8/2023).

Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan adanya dugaan tindak trafficking kepada wanita berusia sekitar 27 tahun itu. Setelah didalami, rupanya wanita tersebut hanya ditinggal oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui aplikasi jodoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral bogor ciawi TPPO
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482//simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement