Gempar Warga Duren Sawit Temukan Bayi Dalam Kardus di TPU Malaka

JAKARTA - Warga Duren Sawit, Jakarta Timur, dihebohkan dengan penemuan bayi perempuan yang menggigil di saluran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Malaka, Duren Sawit, Minggu (6/8/2023) pagi. Bayi itu ditemukan berada di dalam kardus dengan tali pusar masih tersambung.

Petugas Keamanan TPU Malaka, Imansyah mengatakan dirinya mendapatkan laporan adanya warga yang heboh melihat bayi terlantar di sebuah got di dekat TPU.

Saat dirinya menuju ke lokasi, lanjut Imansyah, warga mengetahui adanya bayi tersebut lantaran adanya petugas kebersihan yang mendengar tangisan bayi.

"Kami menemukan bayinya di dalam kardus, di saluran got dekat TPU Malaka. Jenis kelaminnya perempuan," kat Imansyah di lokasi, Minggu (6/8/2023).

Salah satu warga yang menemukan bayi tersebut, Sahrul (49) menjelaskan bayi itu ditemukan di dalam kardus tanpa pakaian, dan dalam keadaan menggigil kedinginan.

“Bayi itu kemungkinan baru lahir, soalnya selain masih ada tali pusar, masih ada ari-arinya. Kita menemukannya itu menggigil, tangannya gemeter juga,” kata Sahrul.