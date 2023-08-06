Pegawai Minimarket Disabet Celurit di Tangsel, Handphone Dirampas

TANGERANG SELATAN - Seorang pria pegawai minimarket menjadi korban kejahatan di Jalan Menjangan Raya RT04 RW01, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (06/08/23).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Korban berinisial AM (30), mengalami luka sabetan senjata tajam di tangan kiri. Seunit handphone miliknya turut raib dirampas pelaku yang berjumlah 2 orang.

Peristiwa itu terjadi di depan minimarket tempat korban bekerja. AM yang baru saja membersihkan halaman, beristirahat sejenak sambil bermain handphone. Namun beberapa saat kemudian, datang 2 pelaku berbocengan 1 sepeda motor matik.

"Kemudian salah satu pelaku turun dari motor dan menghampiri korban sambil mengacungkan sebilah celurit ke arah korban, sambil berkata ' "HP, HP, mana HP," terang Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho.

Seorang pelaku yang membawa celurit lantas menyabetkan senjatanya ke arah korban. Tangan kirinya pun terluka sobek karena berupaya menutupi bagian kepala. Selanjutnya, pelaku merampas HP korban dan kabur meninggalkan lokasi.

"Pelaku tersebut langsung membacok tangan kiri korban dan mengambil HP yang dipegang korban," jelas Agung.

Usai beraksi, pelaku pergi tancap gas. Korban pun langsung bergegas meminta tolong rekannya. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Ciputat Timur. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk memburu para pelaku.

(Khafid Mardiyansyah)