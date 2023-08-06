Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gandeng Jepang, Pemprov DKI Tanam Ribuan Pohon Bakau di PIK Jakut Guna Halau Bencana Banjir

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:06 WIB
Gandeng Jepang, Pemprov DKI Tanam Ribuan Pohon Bakau di PIK Jakut Guna Halau Bencana Banjir
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng perusahaan asal Jepang guna melakukan aksi Tanam Pohon Jakarta II fase ke-4 di Kawasan Elang Laut, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Inge Retnowati mengatakan, Ia menyambut baik aksi penanaman 3000 pohon bakau bersama AEON Environmental Foundation (AEF) tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini. Aksi nyata kerja jasa antara Jepang, PT AEON dan Pemerintah Provinsi Jakarta. Kita tidak hanya bicara di tingkat pertemuan tetapi betul-betul melakukan aksi nyata,” ujar Inge dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Di sisi lain, Direktur AEF, Naoya Okada mengungkapkan bahwa terdapat 300 relawan yang terdiri masing-masing 150 orang dari Jepang dan Indonesia. Mereka, melakukan penanaman 3.000 pohon bakau.

“Bersama dengan Anda sekalian, kami ingin melakukan penghijauan yang menjadi simbol kedua negara,” jelasnya.

