Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Garuk Lima Remaja Hendak Tawuran, Celurit hingga Batu Diamankan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:12 WIB
Polisi Garuk Lima Remaja Hendak Tawuran, Celurit hingga Batu Diamankan
Polisi garuk remaja tawuran di Jaksel (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menciduk lima orang remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Warung Jati, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Saat diamankan polisi menemukan sejumlah benda yang digunakan seperti celurit hingga kayu, dan batu.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ghulam Nabhi mengatakan, kelima remaja diamanakan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan pada sekitar pukul 04.00 WIB saat tim patroli melaksanakan giat patroli skala besar untuk mengantisipasi maraknya tawuran warga di wilayah Warung Jati, Pasar Minggu.

"Saat dilakukan pemeriksaan pada badan dan juga motor ditemukan beberapa benda seperti celurit, kayu dan juga batu-batu yang diduga akan digunakan untuk tawuran, " ucapnya.

Ghulam menjelaskan salah seorang pelaku dari mereka mendapat ajakan untuk tawuran tersebut lewat akun instagram.

"Selain itu dua orang dari mereka saat di periksa ponselnya ada percakapan bahwa mereka baru menggunakan tembakau sinte, " ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement