Polisi Garuk Lima Remaja Hendak Tawuran, Celurit hingga Batu Diamankan

JAKARTA - Polisi menciduk lima orang remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Warung Jati, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (6/8/2023).

Saat diamankan polisi menemukan sejumlah benda yang digunakan seperti celurit hingga kayu, dan batu.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ghulam Nabhi mengatakan, kelima remaja diamanakan oleh Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Selatan pada sekitar pukul 04.00 WIB saat tim patroli melaksanakan giat patroli skala besar untuk mengantisipasi maraknya tawuran warga di wilayah Warung Jati, Pasar Minggu.

"Saat dilakukan pemeriksaan pada badan dan juga motor ditemukan beberapa benda seperti celurit, kayu dan juga batu-batu yang diduga akan digunakan untuk tawuran, " ucapnya.

Ghulam menjelaskan salah seorang pelaku dari mereka mendapat ajakan untuk tawuran tersebut lewat akun instagram.

"Selain itu dua orang dari mereka saat di periksa ponselnya ada percakapan bahwa mereka baru menggunakan tembakau sinte, " ucapnya.