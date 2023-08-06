Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrok 2 Kelompok Remaja di Ciputat Tangsel, 1 Pelajar SMK Tewas

Hambali , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:40 WIB
Bentrok 2 Kelompok Remaja di Ciputat Tangsel, 1 Pelajar SMK Tewas
Rumah duka koban bentrok (Foto: MPI/Hambali)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Dua kelompok remaja belasan tahun terlibat bentrokan di Jalan Sandratek, R03 RW01, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (06/08/23). Akibatnya, seorang dari salah satu kelompok tewas akibat mengalami sejumlah luka.

Keributan antar 2 kelompok itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB. Diketahui jika korban meninggal berinisial MAF (16) merupakan siswa kelas 2 SMKN 7 Tangsel. Terdapat sejumlah luka di bagian tubuhnya, seperti di lutut, siku, tangan dan wajah.

Tokoh masyarakat sekitar, My Kurniawan (44), menyebut, kelompok korban dan kelompok pelaku sama-sama tinggal dalam satu lingkungan namun berbeda RT. Mereka diduga berkomunikasi melalui handphone untuk bertemu di lokasi kejadian.

"Masih 1 RW, cuman beda RT aja. Bersebelahan, mungkin rumahnya pihak korban sama pihak lawan cuma 60-70 an meter," tuturnya di lokasi.

Pihak kepolisian telah mendatangi tempat kejadian. Dari keterangan yang dihimpun, salah satu saksi mengatakan kepada petugas bahwa dinihari tadi terlihat sejumlah remaja terlibat cekcok di lokasi.

"Saksi melihat seseorang sudah terbaring, selanjutnya saksi menghampiri dan mengecek, memegang tubuh korban namun hawa suhu tubuhnya sudah keadaan dingin," terang Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho.

Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Namun nahas, nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Guna keperluan autopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati sekira pukul 03.20 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183873//pemuda_hendak_tawuran_di_ciputat-Hjz0_large.jpg
Bawa Celurit hingga Cairan Berbahaya, Sejumlah Pemuda di Ciputat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182674//viral-h5TK_large.jpg
Mencekam! Ormas BPPKB Bentrok dengan Kelompok Mata Elang di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179722//viral-PZ8q_large.jpg
Harga Telur dan Beras Meroket, Emak-Emak Serbu Gerakan Pangan Murah di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement