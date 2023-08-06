Bentrok 2 Kelompok Remaja di Ciputat Tangsel, 1 Pelajar SMK Tewas

TANGERANG SELATAN - Dua kelompok remaja belasan tahun terlibat bentrokan di Jalan Sandratek, R03 RW01, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (06/08/23). Akibatnya, seorang dari salah satu kelompok tewas akibat mengalami sejumlah luka.

Keributan antar 2 kelompok itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB. Diketahui jika korban meninggal berinisial MAF (16) merupakan siswa kelas 2 SMKN 7 Tangsel. Terdapat sejumlah luka di bagian tubuhnya, seperti di lutut, siku, tangan dan wajah.

Tokoh masyarakat sekitar, My Kurniawan (44), menyebut, kelompok korban dan kelompok pelaku sama-sama tinggal dalam satu lingkungan namun berbeda RT. Mereka diduga berkomunikasi melalui handphone untuk bertemu di lokasi kejadian.

"Masih 1 RW, cuman beda RT aja. Bersebelahan, mungkin rumahnya pihak korban sama pihak lawan cuma 60-70 an meter," tuturnya di lokasi.

Pihak kepolisian telah mendatangi tempat kejadian. Dari keterangan yang dihimpun, salah satu saksi mengatakan kepada petugas bahwa dinihari tadi terlihat sejumlah remaja terlibat cekcok di lokasi.

"Saksi melihat seseorang sudah terbaring, selanjutnya saksi menghampiri dan mengecek, memegang tubuh korban namun hawa suhu tubuhnya sudah keadaan dingin," terang Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho.

Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Namun nahas, nyawanya tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Guna keperluan autopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati sekira pukul 03.20 WIB.