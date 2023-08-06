Polisi Selidiki Bayi 4 Bulan Tersiram Air Panas oleh Ibu Kandung di Bogor

Ayah kandung bawa bayinya yang tersiram air panas ke Rumah Sakit (Foto: tangkapan layar)

BANDUNG - Seorang bayi berumur 4 bulan di Bogor, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius. Korban diduga tersiram air panas oleh ibu kandungnya sendiri.

Bayi malang itu kini masih dirawat intensif dan kasus ini dalam penanganan polisi.

Warga di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibuat heboh dengan adanya dugaan seorang ibu yang tega menyiram bayinya dengan air panas hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada Jumat 4 Agustus 2023.

Peristiwa itu terungkap saat warga menyaksikan bapak dari bayi malang itu tampak menggendong anaknya mondar-mandir di jalan masuk kontrakan, lalu pergi menggunakan sepeda motor membawa bayinya ke rumah sakit tanpa diikuti oleh istrinya.

Peristiwa itu pun sempat terekam kamera CCTV. Dugaabnperistiwa penyiraman air panas itu terjadi di sebuah kontrakan berlantai dua yang saat ini sudah diberi garis polisi.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Bayu Nugraha membenarkan peristiwa tersebut. "Kasus itu masih dalam proses penyelidikan," katanya, Minggu (6/8/2023).

(Fakhrizal Fakhri )