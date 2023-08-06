Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Bayi 4 Bulan Tersiram Air Panas oleh Ibu Kandung di Bogor

Cahyat Supriatna , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:30 WIB
Polisi Selidiki Bayi 4 Bulan Tersiram Air Panas oleh Ibu Kandung di Bogor
Ayah kandung bawa bayinya yang tersiram air panas ke Rumah Sakit (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Seorang bayi berumur 4 bulan di Bogor, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius. Korban diduga tersiram air panas oleh ibu kandungnya sendiri.

Bayi malang itu kini masih dirawat intensif dan kasus ini dalam penanganan polisi.

Warga di Desa Wanaherang, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibuat heboh dengan adanya dugaan seorang ibu yang tega menyiram bayinya dengan air panas hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada Jumat 4 Agustus 2023.

Peristiwa itu terungkap saat warga menyaksikan bapak dari bayi malang itu tampak menggendong anaknya mondar-mandir di jalan masuk kontrakan, lalu pergi menggunakan sepeda motor membawa bayinya ke rumah sakit tanpa diikuti oleh istrinya.

Peristiwa itu pun sempat terekam kamera CCTV. Dugaabnperistiwa penyiraman air panas itu terjadi di sebuah kontrakan berlantai dua yang saat ini sudah diberi garis polisi.

Kapolsek Gunung Putri, Kompol Bayu Nugraha membenarkan peristiwa tersebut. "Kasus itu masih dalam proses penyelidikan," katanya, Minggu (6/8/2023).

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement