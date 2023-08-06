MNC Land dan MNC Peduli Kembali Gelar Healthy and Charity Vol 2 di KEK Lido Bogor

BOGOR - MNC Land dan MNC Peduli kembali menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang memadukan antara kegiatan kemanusiaan dan kesehatan. Kegiatan yang bertajuk Healthy & Charity Vol 2 ini dilaksanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

"Ya hari ini kita MNC Land dan MNC Peduli kembali menggelar kegiatan Healty & Charity yang untuk kedua kalinya. Yang pertama kali itu kita adakan di Kebon Sirih, jadi ini kegiatan yang memadukan antara kegiatan sosial dan kesehatan," kata Ketua Komunitas Pound With MNC Squad Linda Hardjono, Minggu (6/8/2023).

Kegiatan ini menghadirkan perpaduan menarik antara olahraga dan donor darah dengan melibatkan komunitas Pound with MNC Squad dan PMI Sukabumi.

Pound fit merupakan olahraga yang kini tengah digandrungi oleh sejumlah masyarakat, menjadi puncak dalam acara ini. Dengan dipimpin oleh Hanny and Friends, puluhan peserta yang mayoritas berdomisili di Jakarta, antusias berpartisipasi untuk meramaikan suasana di KEK MNC Lido City.

Sementara itu, para karyawan MNC Land yang berada di kawasan Lido dan warga sekitar turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah yang berlangsung secara bersamaan.

"Kita berusaha untuk memadukan kegiatan ini antara kegiatan kesehatan dengan kegiatan sosial. Ini pesertanya dari Jakarta dari berbagai kalangan ada juga dari kawan dari MNC dan kalangan komunitas," ungkapnya.

Melalui keterlibatan PMI Sukabumi dalam acara ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan darah yang cukup di rumah sakit. Sementara bagi peserta olahraga, Healthy & Charity Vol 2 menjadi kesempatan untuk menjaga kesehatan tubuh dan merasa berkontribusi dalam membantu sesama.

"Tanggapan dari peserta cukup positif karena kita biasanya kan mengadakan itu di area kota, dan ini sangat menarik karena berada di perpaduan antara pegununan dan kawasan KEK Lido Kita juga sudah lakukan bersama seperti donor darah untuk masyarakat di sini dan juga untuk karyawan hotel di Lido dan masyarakat umum," terangnya.

Selain itu, acara ini juga memberikan dampak positif bagi Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City sebagai tempat pelaksanaan. Dengan adanya acara CSR yang melibatkan masyarakat dan komunitas, semakin memperkuat hubungan dan interaksi positif antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.

"Harapannya acara ini untuk memberikan dampak positif juga kepada komunitas olahraha di sekitar sini dan juga masyarakat pada umumnya," sambung Linda.