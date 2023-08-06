Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antusias Peserta Healthy & Charity Vol. 2 MNC Land dan MNC Peduli di KEK Lido : Suasananya Sejuk dan Asri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:48 WIB
Antusias Peserta Healthy & Charity Vol. 2 MNC Land dan MNC Peduli di KEK Lido : Suasananya Sejuk dan Asri
A
A
A

BOGOR - Kegiatan Healthy & Charity Vol. 2 bersama MNC Land dan MNC Peduli di Kawasan Ekonomk Khusus (KEK) Lido, Kabupaten Bogor disambut antusias para peserta. Terlebih, suasana asri kawasan tersebut menambah nilai positif dari kegiatan tersebut.

"Suasananya sejuk banget, terus asri banget, apalagi kita olahraga Pound lebih kepada kita cardio hight intensity jadi bagus banget buat pernafasan kita," kata Pound Pro asal Jakarta Hanny, Minggu (6/8/2023).

Selain itu, di kawasan KEK ini banyak aktivitas lain yang dapat dilakukan oleh para peserta Pound Fit seperti foto, adventure hingga acara donor darah.

"Acaranya seru banget dan antusiasnya, sangat-sangat menarik sekali untuk para peserta yang ada di Jakarta untuk datang ke wilayah Lido selain memperkenalkan di wilayah-wilayah sini, terhadap peserta Pound. Jadi sangat antusias sekali karena ingin mengetahui suasana di Lido seperti apa ternyata banyak banget yang bisa dimainin," ungkapnya.

Diharapkan, ke depan olahraga Pound Fit ini dapat dikenal oleh wilayah lain tidak hanya di Jakarta. Nantinya, juga akan hadir di kota-kota lainnya seperti Yogyakarta, Surabaya dan Bali bersama MNC Land dan MNC Peduli.

"Harapannya kita bakalan banyak menginspirasi dan mengajak banyak orang dan warga wilayah bukan hanya Jakarta saja tapi se-Jabodetabek untuk olahraga Pound ini kebetulan olahraga ini lagi hits dan fenomenal banget. Jadi kemarin kita udah bikin acara charity di volume 1 dan antusiasnya rame. Sekarang volume 2 kita ke Lido bareng sama pesertanya langsung jadi kesan-kesannya makin banyak dan acara acara lagi ke depan bareng dengan Hanny n friends," ungkapnya.

