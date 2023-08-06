Gerombolan Remaja Pemotor Kocar-Kacir Disergap Polisi di Ciputat

TANGERANG - Polisi mengamankan 12 sepeda motor, senjata tajam, dan stik golf yang ditinggal gerombolan pemiliknya di Jalan Ir H Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (06/08/23) dini hari.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.30 WIB dini hari. Malam tadi, pihak kepolisian menggelar patroli kewilayahan skala besar bersama jajaran Pokdarkamtibmas.

Kegiatan itu diawali apel bersama, dan dilanjutkan patroli ke titik rawan. Saat melintas di sebuah tanah kosong, Jalan Ir H Juanda, petugas mendapati kerumunan pria yang kebanyakan berusia remaja. Sejumlah petugas spontan langsung berinisiatif turun menyergap.

"Belum sempat petugas mendekat, secara tiba-tiba para pengendara tersebut langsung bubar kabur melarikan diri sehingga motornya pada ditinggal," terang Kapolsek Ciputat Timur Kompol Agung Nugroho.

Polisi menduga, keberadaan gerombolan bermotor di lokasi itu memang berniat akan melakukan aksi kekerasan dengan berkumpul lebih dulu di tanah lapang yang minim penerangan.