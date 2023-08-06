Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasutri di Bogor Ditemukan Tewas dalam Rumah, Polisi Lakukan Penyelidikan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:28 WIB
Pasutri di Bogor Ditemukan Tewas dalam Rumah, Polisi Lakukan Penyelidikan
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pasangan suami istri berinisial MI (52) dan MH (48) ditemukan tewas dalam rumahnya di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor.

Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait temuan tersebut.

Kapolsek Jasinga AKP Dedi Hermawan mengatakan bagwa temuan itu berawal ketika asisten rumah tangga datang sekira pukul 09.00 WIB pagi tadi. Ketika dipanggil, tidak ada jawaban dari dalam rumah.

"Saksi mendatangi rumah kakak MI yang kemudian melakukan pendobrakan ke pintu rumah," kata Dedi dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Setelah didobrak, didapati pasangan suami istri tersebut sudah dalam meninggal dunia. Di mana sang suami yakni MI dalam posisi tergantung, sedangkan istrinya yaitu MH posisi tergeletak di lantai.

"Korban MH mata bagian mata kirinya memar dan kuku jempol kanannya copot," jelasnya.

