Helat Aktivasi dan Sosialisasi KTA-Berasuransi, Bacaleg ini Gandeng RPA Perindo Galakkan Kesejahteraan di Cipinang Jaktim

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo bersama bacaleg dapil IV Perindo (Cakung, Pulogadung dan Matraman) untuk DPRD DKI Jakarta, menghelat aktivasi dan sosialisasi KTA-berasuransi di Jalan Akasia Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut selepas ratusan warga Cipinang yang telah mendaftarkan dirinya untuk menerima KTA tersebut.

Bacaleg Perindo Dapil IV untuk DPRD DKI Jakarta, Rina Malewa menjelaskan dirinya bersama RPA Perindo juga mengumpulkan warga dari wilayah Balap Sepeda, Rawamangun dan Jatinegara Kaum juga untuk mensosialisasikan KTA berasuransi tersebut. Dia menyebutkan respons positif masyarakat yang sebelumnya sudah mendaftar sehingga dibarengi dengan aktivasi KTA melalui pembagian kartu asuransi itu.

"Kita adakan sosialisasi dan aktivasi KTA-berasuransi ini ke masyarakat. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai ojek online, merasa membutuhkan asuransi kecelakaan tersebut sebagai jaminan keselamatan dan santunan duka jika meninggal dunia," jelas Rina di Balai Warga RW 12, Cipinang, Minggu (6/8/2023).

Rina mengatakan aktivasi dan sosialisasi KTA tersebut, diharapkan sebagai bentuk antisipasi kecelakaan dan jaminan meninggal dunia. Meski diharapkan untuk tidak terjadi hal demikian, Rina mengatakan bentuk jaminan keselamatan tersebut merupakan upaya Partainya yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat.

"Meski memang tidak ada yang mau sakit dan celaka, tetapi KTA berasuransi ini dirasa bermanfaat bagi masyarakat sehingga kita harus menyambut itikad baik keinginan warga, khususnya di Pulogadung ini," katanya.

Rina pun menjelaskan, kegiatan aktivasi dan sosialisasi KTA ini dibarengi dengan RPA Perindo guna mengimbau kesejahteraan perempuan dan anak terutama bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada.

"Kita disini juga mensosialisasikan kepada para perempuan, utamanya ibu-ibu, untuk berani menyuarakan masalahnya seperti ancaman kekerasan rumah tangga atau terhadap anak-anak," jelas Rina.