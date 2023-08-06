Gelar Seminar, Sahabat Ganjar Beri Wawasan Masyarakat tentang Era Digital

JAKARTA – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar menggelar Seminar Digital Marketing di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (6/8/2023).

Kegiatan ini menarik antusias berbagai kalangan mulai dari individu hingga pengusaha lokal yang ingin memaksimalkan potensi bisnis di era digital. Mereka memang diberi pelatihan mendalam soal strategi bisnis.

Mulai dari pemasaran online, penggunaan media sosial, dan alat-alat digital lainnya. Tentunya yang bisa membantu mereka mencapai target pasar lebih luas.

Melalui seminar ini, Dian, salah seorang peserta baru menyadari digital marketing sangat penting dalam bisnis di era kekinian.

"Seminar ini benar-benar membuka mata saya tentang bagaimana pentingnya digital marketing dalam bersaing di pasar saat ini,” kata Dian dalam keterangannya.

Sebelumnya, Sahabat Ganjar juga menggelar kegiatan positif, berupa Senam Sehat Bersama. Kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat setempat.

Putri Puspita, salah satu peserta senam mengaku senang. Bahkan, dirinya semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan. "Senam sehat ini sangat menyenangkan dan memberi energi positif, bareng sama temen-temen,” kata Putri.