Pasutri di Bogor Ditemukan Tewas, Ada Luka Memar dan Kuku Jempol Copot

BOGOR - Polisi mengungkap beberapa luka yang dialami MH (48), perempuan yang ditemukan tewas bersama sang suami MI (52) dalam rumahnya di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"MH yang merupakan istri dari MI ditemukan meninggal dunia kondisi tergeletak di lantai serta mata bagian mata kirinya memar dan kuku jempol kanannya copot," kata Kapolsek Jasinga AKP Dedi Hermawan dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Sedangkan, lanjut Dedi, sang suami ditemukan tewas dalam posisi tergantung. "MI ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri," sambungnya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kematian keduanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh polisi, beberapa hari sebelum kejadian di antara kedua korban sempat saling ribut akibat permasalahan keluarga.

"Proses penyelidikan terkait meninggalnya kedua korban masih kita terus lakukan," tutupnya.