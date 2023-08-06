Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasutri di Bogor Ditemukan Tewas, Ada Luka Memar dan Kuku Jempol Copot

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |23:50 WIB
Pasutri di Bogor Ditemukan Tewas, Ada Luka Memar dan Kuku Jempol Copot
Pasutri ditemukan tewas di rumahnya, Bogor (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Polisi mengungkap beberapa luka yang dialami MH (48), perempuan yang ditemukan tewas bersama sang suami MI (52) dalam rumahnya di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"MH yang merupakan istri dari MI ditemukan meninggal dunia kondisi tergeletak di lantai serta mata bagian mata kirinya memar dan kuku jempol kanannya copot," kata Kapolsek Jasinga AKP Dedi Hermawan dalam keterangannya, Minggu (6/8/2023).

Sedangkan, lanjut Dedi, sang suami ditemukan tewas dalam posisi tergantung. "MI ditemukan meninggal dunia dalam keadaan gantung diri," sambungnya.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kematian keduanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh polisi, beberapa hari sebelum kejadian di antara kedua korban sempat saling ribut akibat permasalahan keluarga.

"Proses penyelidikan terkait meninggalnya kedua korban masih kita terus lakukan," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Mayat Pasutri Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement