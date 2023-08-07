Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 Guncang Pulau Panjang NTB

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |01:05 WIB
Gempa M4,4 Guncang Pulau Panjang NTB
Ilustrasi gempa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Pulau Panjang, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (7/8/2023) dini hari.

"Gempa Mag:4.4, 07-Aug-2023 00:49:07WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa 8.21 LS-116.75 BT. Pusat gempa berada pada 30 km Barat Laut Pulau Panjang, NTB.

Kedalaman gempa 14 Km. "Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Gempa NTB BMKG gempa
