Lagi, Gempa Guncang Pulau Panjang NTB Kekuatan M4,6

JAKARTA - Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Pulau Panjang, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (7/8/2023) dini hari. Gempa berkekuatan Magnitudo 4,6.

Informasi dari laman BMKG, gempa terjadi sekira pukul 01:14:23 WIB. Kedalamannya 11 km.

Titik koordinat gempa berada pada 8.36 LS - 116.76 BT. Sementara pusat gempa berada di laut 18 km Barat Laut Pulau Panjang.

Dirasakan (Skala MMI): III Lombok Timur, II-III Lombok Utara. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )