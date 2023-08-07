Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Terus Mengguncang Bali pada Senin Dini Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |05:04 WIB
Gempa Terus Mengguncang Bali pada Senin Dini Hari
Ilustrasi gempa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa susulan terus mengguncang Bali pada Senin ((7/8/2023) dini hari. Pada pukul 02.46 WIB, gempa Magnitudo 4,7 mengguncang Kuta Selatan.

"Gempa Mag:4.7, 07-Aug-2023 02:46:17WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi gempa berada pada 9.84 LS-114.11 BT. Pusat gempa berada pada 169 km Barat Daya Kuta Selatan. Kedalaman gempa 10 Km.

Gempa kembali mengguncang pada pukul 03.02 WIB dengan kekuatan Magnitudo 4,4. Pusat gempa berada pada 151 km Barat Daya Jembrana, Bali.

Lokasi koordinat gempa 9.60 LS-114.06 BT. Kedalaman gempa 10 Km. Selanjutnya, gempa kembali mengguncang Kuta Selatan dengan kekuatan Magnitudo 3,6 pukul 04.11 WIB.

Halaman:
1 2
      
Gempa Bali BMKG gempa
