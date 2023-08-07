Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perlawanan Bupati Bojonegoro ke Inggris Usai Kekayaan Alam Wilayahnya Direbut

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:43 WIB
Perlawanan Bupati Bojonegoro ke Inggris Usai Kekayaan Alam Wilayahnya Direbut
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

BUPATI Bojonegoro Raden Tumenggung Ario Sosrodilogo, yang juga saudara ipar Pangeran Diponegoro konon pernah marah dan memimpin perlawanan ke pemerintah Inggris.

Hal ini setelah Keraton Yogyakarta dipaksa melakukan perjanjian dengan Inggris pada 1 Agustus 1812 membuat kerugian besar pada kesultanan Yogya.

Di perjanjian tersebut, keraton memang cukup dirugikan, karena beberapa lahan dan sumber daya alam yang dimiliki harus diangkut Inggris dengan mudah. Sementara wilayah Kesultanan Yogyakarta juga harus dikuasai Inggris karena perjanjian.

Perjanjian pada 1 Agustus 1812 itu mengesahkan evolusi politik yang disebabkan oleh serangan Inggris. Pada pandangan Raffles, perjanjian tersebut menempatkan keraton-keraton sedemikian rupa dalam posisi sangat lemah, sehingga tidak mampu lagi membahayakan stabilitas keamanan daerah itu.

Sebagaimana dikutip dari "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro : 1785 - 1825", dari Peter Carey di pasal dua juga penting, karena berisi tuntutan agar penguasa keraton membubarkan kekuatan militer mereka.

Pasal ini ditujukan terutama untuk Yogya, di mana Sultan Sepuh Hamengkubuwono II pernah membangun kekuatan militer yang cukup diperhitungkan.

Maka ketika perjanjian itu diteken pasukan yang berkekuatan antara 8.000-9.000 personel kesultanan ini dibubarkan. Namun sebelum dibubarkan sebenarnya, pada Agustus 1812, Raffles mencoba mengirim mereka ke Kalimantan Timur, untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik Alexander Hare pada 1775-1834, sahabatnya yang megalomaniak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement