HOME NEWS NASIONAL

Analisis Geologi Terkait Gempa M5,3 di Sigi Sulawesi Tengah

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:51 WIB
Analisis Geologi Terkait Gempa M5,3 di Sigi Sulawesi Tengah
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan analisis geologi gempa dengan kekuatan Magnitudo (M)5,3 yang mengguncang wilayah Sigi dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Tengah, sejak Minggu 6 Agustus 2023 pagi.

Lokasi pusat gempa bumi terletak di darat pada koordinat 120,16 BT dan 1,14 LS, berjarak sekitar 26,10 km tenggara Kota Bora (Ibu kota Kabupaten Sigi) atau sekitar 42,8 km tenggara Kota Palu, dengan magnitudo (M5,3) pada kedalaman 10 km.

PVMBG mengatakan, lokasi pusat gempa bumi mempunyai morfologi wilayah di sekitar lokasi pusat gempa bumi pada umumnya berupa perbukitan bergelombang hingga terjal, lembah dan dataran bergelombang.

Menurut data Badan Geologi daerah tersebut tersusun oleh dominan tanah keras dan batuan. Wilayah ini secara umum tersusun oleh batuan berumur Tersier (batuan sedimen dan batu beku) dan Pra Tersier (batuan metamorf dan metasedimen), serta endapan Kuarter berupa aluvial rombakan.

“Sebagian batuan berumur Tersier dan Pra Tersier tersebut telah mengalami pelapukan. Endapan Kuarter dan batuan yang telah mengalami pelapukan pada umumnya bersifat lunak, lepas, belum kompak (unconsolidated) dan memperkuat efek guncangan, sehingga rawan gempa bumi,” ungkap PVMBG dalam keterangan resminya, Senin (7/8/2023).

Selain itu, kata PVMBG, pada morfologi perbukitan bergelombang hingga terjal yang tersusun oleh batuan yang telah mengalami pelapukan, berpotensi terjadi gerakan tanah yang dapat dipicu oleh guncangan gempa bumi kuat dan curah hujan tinggi.

“Berdasarkan posisi lokasi pusat gempa bumi, kedalaman, dan data mekanisme sumber, maka kejadian gempa bumi ini diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif dengan mekanisme sesar normal berarah barat laut – tenggara. Menurut data Badan Geologi terdapat sesar berarah barat laut – tenggara di sekitar lokasi pusat gempa bumi,” katanya.

Topik Artikel :
Gempa Sigi PVMBG gempa
