Mengintip Postingan Terakhir Instagram Mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan Sebelum Dibunuh Kakak Tingkatnya Altafasalya Ardnika

JAKARTA- Postingan terakhir Instagram mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan (MNZ) sebelum dibunuh kakak tingkatnya Altafasalya Ardnika Basya (AAB) menjadi sorotan bagi warganet. Hal ini dikarenakan MNZ diketahui cukup aktif bermain media sosial.

Mahasiswa Sastra Rusia Universitas Indonesia (UI) ini pun gemar membagikan kegiatan sehari-harinya. Melansir dari akun Instagramnya, ia terakhir memposting video pada 17 Juni lalu.

Dalam postingan terakhirnya, mahasiswa kelahiran Lumajang ini menuliskan captions untuk keluar dari zona nyaman dan memberanikan diri menghadapi tantangan baru yang akan datang.

"Stepping out of your comfort zone is the key to personal growth. Embrace new challenges and unlock your true potential! (Melangkah keluar dari zona nyaman Anda adalah kunci pertumbuhan pribadi. Rangkullah tantangan baru dan buka potensi sejati Anda)" tulisnya.