HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Nakes Gelar Demo di Depan DPR RI, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |11:22 WIB
Ribuan Nakes Gelar Demo di Depan DPR RI, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Kelompok massa dari pekerja honorer tenaga kesehatan (Nakes) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI hari ini, Senin (7/8/2023). Masyarakat diimbau menghindari jalan di kawasan depan DPR hingga sore.

Dikutip dari akun Twitter TMC Polda Metro Jaya, masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan di depan Gedung DPR hari ini.

 BACA JUGA:

“Info lalu lintas Pukul 08.00 sampai 15.00 hindari kawasan depan DPR/MPR dari Semanggi menuju ke Slipi. Hindari kepadatan lalu lintas di Jalur Arteri di depan DPR/MPR ada aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh elemen masyarakat, diimbau bagi masyarakat agar mencari jalur alternatif lain,” tulis akun tersebut seperti dikutip Senin (7/8/2023).

Terkait dengan hal tersebut, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Komarudin membenarkan adanya kegiatan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR. Dia menyebut aksi demo dilakukan oleh kelompok tenaga kesehayan yang diperkirakan mencapai 1.500 orang.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Komarudin menyebutkan bahwa dalam demo tersebut, honorer nakes menuntut diterbitkannya surat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengamanan pihaknya sudah menerjunkan ribuan Personel untuk melakukan pengamanan aksi demo di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat.

“Secara keseluruhan wilayah Jakarta Pusat ada beberapa titik dengan isu yang berbeda semua. Total di seluruh Jakarta Pusat ada 1.8000 personel tersebar gabungan. Sama TNI 2000-an, TNI masih 3 kompi,” kata Komarudin.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
