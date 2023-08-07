WNI di Amerika Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo di Depan Patung Liberty

JAKARTA – Dukungan untuk bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo terus bertambah. Kali ini dukungan datang dari warga negara Indonesia (WNI) lintas profesi di New Jersey yang tergabung dalam konsolidasi nasional warga Indonesia di AS USA for Ganjar Pranowo.

Mereka menyatakan dukungan atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai bacapres RI dengan berlatar belakang Patung Lady Liberty di Liberty State Park, New Jersey, Amerika Serikat.

Saat menyatakan dukungan kepada Ganjar mereka berpakaian nuansa merah-putih dilengkapi dengan kemeja garis-garis menjadi ciri khas baju kampanye.

Mereka kemudian menyerukan dukungan atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai capres yang ditandai dengan pemakaian kemeja tersebut dari “Jokowi” ke “Ganjar”.

Salah satu tokoh masyarakat Indonesia di New Jersey, Eddie Prasetyo mengatakan hanya Ganjar Pranowo satu-satunya sosok pilihan tepat untuk memimpin Indonesia di tahun 2024.

“Tegak lurus konstitusi hitam-putih tidak abu-abu, Ganjar adalah satu-satunya pilihan yang dapat memimpin Indonesia ke depan,” kata Eddie dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Dikatakanya, antusiasme warga sangat terasa dari berbagai diskusi sepanjang acara deklarasi ini. Secara khusus, para warga juga melihat komitmen Ganjar atas demokrasi dan konsistensinya melawan intoleransi dan radikalisme.

Oleh karena itu, dia berharap deklarasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia lintas profesi di New Jersey yang tergabung dalam konsolidasi nasional warga Indonesia di AS USA, bisa memberikan pesan kepada para pemilih di Indonesia untuk mempercayakan masa depan Indonesia kepada Ganjar.

“Selain satu visi dan satu misi dengan Pak Ganjar, kami percaya ke depannya hanya Pak Ganjar yang dapat membawa nama Indonesia untuk terus dihormati dan dihargai di dunia internasional,”ujarnya.

“Kami bekerja keras, satu demi satu suara, khususnya di daerah asal kami masing-masing di Indonesia,” tutup Eddie.

Di tempat yang sama, Irwan Rustiawan, warga Indonesia yang juga berprofesi sebagai karyawan swasta, menambahkan, sosok Gubernur Jawa Tengah dua periode ini adalah calon Presiden yang lengkap, sehingga cocok memimpin Indonesia di tahun 2024.