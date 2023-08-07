Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sebut Angka Kematian Meningkat Seiring dengan Maraknya Konflik Global

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |12:47 WIB
Jokowi Sebut Angka Kematian Meningkat Seiring dengan Maraknya Konflik Global
Presiden Jokowi/Foto: BPIP
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa negara yang terlibat konflik global semakin bertambah. Seiring dengan hal itu, angka kematian global pun turut meningkat.

"Kita tahu dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut global indeks 2023 konflik global semakin marak. Tahun 2008 ada 58 negara yang terlibat dalam konflik dan saat ini menjadi 91 negara," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference, Senin (7/8/2023).

 BACA JUGA:

"Angka kematian akibat konflik global pun meningkat menjadi 238.000 jiwa dan dampak kerugian ekonomi naik 17% menjadi USD 17,5 triliun setara dengan 13% dari GDP global. Sangat besar sekali," tambahnya.

Dirinya pun meyakini ASEAN dapat menjadi teladan dan toleransi. Serta, kata Jokowi, ASEAN juga harus menjadi jangkar perdamaian dunia.

 BACA JUGA:

"Saya yakin masyarakat ASEAN mampu menjadi katalisator perdamaian dunia, bukan aja epicentrum of god tapi juga menjadi episentrum of harmony yang menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
