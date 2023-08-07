KPK Agendakan Pemeriksaan Terhadap Putri Cantik Rafael Alun Trisambodo

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap gadis cantik bernama Angelina Embun Prasasya, hari ini. Angelina Embun merupakan anak perempuan mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Sedianya, Angelina Embun diagendakan diperiksa sebagai saksi bersama dua orang lainnya yakni, Baswara Nugroho Sunartio dan Arifin Wongsoatmojo. Keterangan para saksi dibutuhkan untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi tersebut," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (7/8/2023).

Belum diketahui apa yang ingin didalami penyidik dari keterangan ketiga saksi tersebut. Diduga, KPK sedang menelusuri aset-aset lain hasil korupsi Rafael Alun lewat keterangan para saksi.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK menduga ada beberapa aset-aset Rafael Alun yang berasal dari TPPU. Rafael diduga dengan sengaja mengalihkan hasil penerimaan gratifikasinya ke sejumlah aset.