Irjen Khrisna Murti Sebut Harun Masiku Terdeteksi Ada di Indonesia, Begini Respons KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti informasi terbaru dari Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait keberadaan buronan Harun Masiku (HM) yang terdeteksi ada di Indonesia. Menurut KPK, informasi itu sangat penting untuk ditindaklanjuti.

"Itu informasi penting yang akan kita dalami. Jadi pertemuan ini tidak berhenti," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

"Ke depan secara teknis akan kita tindaklanjuti melalui Kedeputian Penindakan dan Kedeputian Informasi dan Data untuk menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Polri melalui Divisi Hubungan Internasional," sambungnya.

Sebelumnya, Kadiv Hubinter Polri Irjen Khrisna Murti menduga buronan KPK Harun Masiku ada di Indonesia. Hal itu diungkap Khrisna Murti berdasarkan data perlintasan Harun Masiku yang pernah ke luar negeri dan sudah kembali ke Indonesia.

"Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu, ya kami sampaikan," kata Khrisna Murti usai koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).