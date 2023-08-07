Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jambore Pramuka Dunia Dilanda Cuaca Buruk, Begini Arahan Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |13:23 WIB
Jambore Pramuka Dunia Dilanda Cuaca Buruk, Begini Arahan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi beri arahan kepada anak-anak muda Indonesia pada Pramuka Dunia (Foto: Raka Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Indonesia untuk memonitor pelaksanaan Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan yang diikuti pemuda Indonesia.

Presiden Jokowi memastikan bahwa hingga saat ini kontingen Indonesia di Jambore Pramuka Dunia tersebut dalam keadaan baik-baik saja.

"Saya sudah perintahkan kepada kemenlu kepada kedutaan kita untuk selalu memonitor untuk selalu memantau," kata Jokowi dalam keterangannya di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin (7/8/2023).

