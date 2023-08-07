Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Sidang Umum AIPA, Ketua DPR Ajak Kedepankan Semangat ASEAN Solidarity

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |13:59 WIB
Di Sidang Umum AIPA, Ketua DPR Ajak Kedepankan Semangat ASEAN <i>Solidarity</i>
Sidang Umum AIPA (Foto: DPR RI)
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya parlemen negara-negara ASEAN untuk responsif dan tanggap dalam menghadapi berbagai tantangan regional dan global. Hal itu disampaikan Puan yang bertindak sebagai Ketua Majelis Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44.

"Saya mengajak seluruh delegasi parlemen anggota AIPA yang hadir, untuk bersama-sama mengedepankan semangat ASEAN solidarity. Dengan demikian, sidang diharapkan dapat berlangsung dengan produktif dan kita semua dapat menghasilkan konsensus di akhir pertemuan," kata Puan dalam keterangannya yang dikutip, Senin (7/8/2023).

Dalam sidang AIPA ke-44, DPR mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN yang merupakan komitmen parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

Sebagai penyelenggara, DPR RI memastikan seluruh kegiatan yang ada dalam rangkaian Sidang Umum AIPA ke-44 akan dijalankan secara inklusif dan transparan. Puan meyakini, hubungan yang baik di tingkat parlemen akan meningkatkan semangat solidaritas di kawasan.

"Kehadiran anda sekalian, menjadi bukti adanya upaya kita bersama, dalam rangka peningkatan peran anggota parlemen dalam membangun masa depan ASEAN yang lebih baik," ujarnya.

Sebelum membuka sidang, Puan mengatakan AIPA berperan penting dalam mendorong terciptanya stabilitas kawasan karena hal tersebut merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di kawasan Asia Tenggara.

"Hal yang mengemuka saat ini adalah persaingan kekuatan besar (major power) di kawasan. Kita harus dapat ikut mengelola hal ini dengan mengedepankan dialog dan diplomasi. Kita, Parlemen, harus dapat berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di kawasan dan mencegah timbulnya eskalasi yang menuju konflik terbuka," terangnya.

Halaman:
1 2
      
