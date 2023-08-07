Jokowi Sebut Solusi Polusi Udara Menahun di Jakarta dengan Menggeser Ibu Kota ke IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakatakan bahwa polusi udara di Jakarta tidak hanya terjadi beberapa hari ini, tetapi sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

"Polusi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di Ibu kota DKI Jakarta. Ini bertahun-tahun kita alami," kata Jokowi dalam keterangannya, di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Jokowi mengungkapkan salah satu solusinya yakni dengan menggeser ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dan salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta. Sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu kota Nusantara," ungkapnya .

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa moda transportasi seperti kereta cepat juga diyakini dapat mengurangi polusi khususnya di Jakarta. Dirinya pun mendorong penggunaan kendaraan listrik secara masif di Indonesia.

"Moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus segera selesai di semua rute, LRT untuk semua rute selesai. Kereta cepat itu moda moda transportasi yang mengurangi, akan mengurangi polusi termasuk nantinya pemakaian mobil listrik, kenapa kita berikan dorongan karena itu," kata Jokowi.