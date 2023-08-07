Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ngamuk dalam Persidangan, Lukas Enembe: Saya Gubernur Papua Tak Ada Main Judi!

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:21 WIB
Ngamuk dalam Persidangan, Lukas Enembe: Saya Gubernur Papua Tak Ada Main Judi!
Lukas Enembe keluar dari Gedung Merah Putih KPK (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE) ngamuk di sidang lanjutan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Papua, hari ini. Lukas marah-marah karena disebut pernah main judi di sebuah kasino daerah Singapura.

Kabar Lukas main judi di Singapura terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua, Mikael Kambuaya yang dibacakan tim jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.

"Tidak biasa main judi, tidak pernah main judi. Saya, saya, saya Gubernur Papua, tidak ada main judi," tegas Lukas sambil menggebrak meja di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

Hakim awalnya sempat mengingatkan kepada terdakwa Lukas Enembe agar bisa menahan emosi. Hakim mempersilakan Lukas untuk menanggapi keterangan Mikael Kambuaya yang dihadirkan sebagai saksi di sidang hari ini.

"Pelan-pelan aja enggak perlu keburu-buru, pelan aja enggak perlu dengan emosi," ucap Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh kepada Lukas di ruang sidang.

Namun, Lukas tak kuasa menahan emosinya setelah mendengar ia disebut main judi di Singapura. Lukas berkelit tidak pernah main judi di Singapura. Ia berdalih sebagai Gubernur tugasnya mengurus pemerintahan di Papua.

"Saya mau kasih tahu pak. Gubernur tidak urus judi, gubernur urus pemerintah dengar itu. Tidak urus judi," ungkap Lukas dengan nada tinggi.

Halaman:
1 2
      
