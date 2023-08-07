Tarik Semua Laporan Terhadap Rocky Gerung, Bareskrim: Total Ada 20 LP

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menarik seluruh Laporan Polisi (LP) terhadap Pengamat Politik Rocky Gerung.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, seluruh laporan polisi terhadap Rocky Gerung di Polda jajaran seluruhnya sudah ditarik ke Bareskrim Polri.

"Semua LP di tarik ke Mabes karena obyek perkara dan terlapor semua sama. Dalam proses," kata Djuhandhani kepada awak media, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Djuhandhani mengungkapkan bahwa, total ada 20 laporan polisi terhadap Rocky Gerung di tingkat Bareskrim maupun Polda jajaran.

BACA JUGA: Syarat dan Cara Membuat SKCK Online 2023

Adapun rincian laporan tersebut yakni, Bareskrim ada dua LP, Polda Metro Jaya tiga LP, Polda Sumut tiga LP, Polda Kaltim tujuh LP, Polda Kalteng tiga LP, Polda DIY dua LP.

"Yang kemarin pengaduan juga sudah jadi LP," ujar Djuhandhani.