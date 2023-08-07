Kelakar Jokowi Lihat Menteri Basuki Main Drum Iringi Cokelat: Masih Kalah dengan John Bonham

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada hari ini, Senin (7/8/2023).

Beberapa musisi ikut memeriahkan peresmian Indonesia Arena. Salah satunya band Cokelat. Awalnya Cokelat membawakan lagu andalannya bendera.

Usai menyanyikan bendera, Cokelat lanjut dengan Lagu Gebyar-Gebyar.

Setelahnya sang vokalis menyebut ada sebuah kejutan. Ternyata kejutan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang memainkan drum mengiringi Cokelat. Lagi yang dimainkan Basuki bersama Cokelat yakni Luka Lama.

Para penonton yang hadir pun nampak antusias memberikan dukungan saat Basuki menggebukan drum. Basuki terlihat sangat menikmati pukulannya mengiringi Cokelat.

Jokowi yang melihat langsung Basuki memainkan drum, menilai Menteri PUPR-nya itu masih kalah bagus dengan drumer Band Led Zeppelin John Bonham.

"Ah masih kalah dengan John Bonham," seloroh Jokowi diikuti gelak tawa Basuki.