HOME NEWS NASIONAL

Tegaskan Tak Ada Capres Atas Nama NU, Gus Yahya: Jangan Permainkan Agama!

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:50 WIB
Tegaskan Tak Ada Capres Atas Nama NU, Gus Yahya: Jangan Permainkan Agama!
Ketum PBNU Gus Yahya (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tak akan ada capres atau cawapres mana pun yang boleh mengatasnamakan dari Nahdlatul Ulama (NU).

Dia pun jengkel jika ada pihak yang mengklaim mendapatkan dukungan PBNU dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Memang saya berkali-kali, berkali-kali bukan hanya satu dua sampai saya itu kalau ditanya lagi soal ini itu cenderung jengkel, bahwa tidak ada calon presiden atau calon wapres atas nama NU pokoknya tidak ada," ujar Gus Yahya kepada wartawan di ASEAN Intercultural dan Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023, Senin (7/8/2023).

Dia menjelaskan bahwa siapa pun calonnya tidak akan mempresentasikan NU. Sehingga dirinya meminta kepada para politisi untuk tak mempermainkan agama dalam Pemilu serentak 2024 mendatang.

"Siapa pun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada. Nah ini supaya orang politisi ini tidak mempermainkan agama, NU aja kami nggak mau dipermainkan untuk pencalonan begini begitu, apalagi agama jangan dipermainkan," kata dia.

Halaman:
1 2
      
