Gus Yahya: Nahdlatul Ulama Bukan Representasi PKB!

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya menegaskan bahwa ormasnya bukan representasi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Gus Yahya pun menyinggung keputusan Muktamar NU pada 1984 di Situbondo, di mana NU harus melepas diri dari politik praktis.

"Ndak ada, ndak ada NU. Ini sudah keputusan Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis jadi semuanya sama saja," kata Gus Yahya di Acara ASEAN Intercultural dan Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Senin (7/8/2023).

Dia pun tak menampik jika tokoh-tokoh NU ikut mendirikan PKB. Namun, dirinya menegaskan bahwa sifatnya hanya memfasilitasi.

"Ini kan cuma memfasilitasi aja karena ada warga NU yang ingin bikin partai difasilitasi sudah habis itu sudah," kata dia.