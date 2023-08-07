Kasus Dugaan Korupsi Jakpro, Polri Tetapkan 2 Tersangka Baru

JAKARTA - Polri menetapkan dua tersangka baru kasus tindak pidana dugaan korupsi pembangunan menara telekomunikasi dan pengadaan infrastruktur GPON tahun 2015-2018 oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo anak usaha PT Jakpro.

“Telah ditetapkan dua tersangka pada 7 Juli 2023,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Ramadhan menjelaskan, dua tersangka itu merupakan Direktur Utama PT Jakpro sekaligus Komisaris PT JIP berinisial AH serta eks Direktur Keuangan PT Jakpro sekaligus komisaris PT JIP periode 2015 sampai 2018 berinisial LLM.

“Saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih dan sedang melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan ke penuntut umum,” ujar Ramadhan.

Keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp312.379.671.113,” ucap Ramadhan.

Sebelumnya diketahui, Bareskrim Polri sudah menetapkan sekaligus menahan dua tersangka dalam perkara tersebut. Mereka adalah, eks petinggi PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) atau anak perusahaan dari Jakpro.

Kedua orang yang ditahan yakni, Christman Desanto, mantan Vice President Finance PT. JIP periode tahun 2008-2018 dan, Ario Pramadhi, mantan Direktur Utama PT JIP Periode tahun 2014-2018.

BACA JUGA: Bareskrim Dalami Pihak Lain Terkait Korupsi Anak Perusahaan Jakpro

Tersangka Christman Desanto telah dilakukan penahanan di Rutan cabang Bareskrim Polri sejak tanggal 28 November 2022. Tersangka Ario Pramadhi telah dilakukan Penahanan di Rutan cabang Bareskrim Polri sejak 9 Desember 2022.