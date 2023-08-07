Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Jabodetabek Berada di Kategori Curah Hujan Sangat Rendah

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:08 WIB
BMKG: Jabodetabek Berada di Kategori Curah Hujan Sangat Rendah
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan saat ini sebanyak 63% wilayah Indonesia terdampak fenomena El Nino. Fenomena ini membuat wilayah Indonesia mengalami musim kemarau panjang dalam tiga tahun terakhir.

Bahkan, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) juga ikut terdampak fenomena ini. Terpantau, tinggi muka air (TMA) Bendung Katulampa, Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat, makin menyusut menyusul curah hujan rendah.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan saat ini wilayah Jabodetabek saat ini berada di kategori curah hujan rendah bahkan sangat rendah. “Jabodetabek termasuk wilayah yang intensitas curah hujannya rendah, bahkan sangat rendah,” katanya dalam keterangannya, dikutip Senin (7/8/2023).

“Kalau di dalam warna itu warnanya tuh sampai coklat kehitaman, jadi biasanya mulai orange dulu kemudian orange tua, hitam, nah ini coklat kehitaman artinya intensitas hujan atau curah hujan bulanan diprediksi akan sangat rendah,” jelas Dwikorita.

Dwikorita pun mengatakan dampak kekeringan akan cukup serius jika tidak ada mitigasi atau antisipasi yang tepat. Apalagi, potensi kekeringan ini telah disampaikan oleh BMKG sejak akhir tahun 2022 dan awal 2023 lalu. “Sebetulnya prediksi bahwa akan terjadi El Nino itu sudah diketahui sejak akhir tahun lalu atau awal tahun ini.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kekeringan elnino BMKG
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982//hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184901//cuaca_jabodetabek-6FM3_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731//gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184449//cuaca_ekstrem-ViB3_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184438//cuaca_ekstrem-Abrf_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 97S Menguat, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Timur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement