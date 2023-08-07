Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sebanyak 2.266 Bencana Menerjang Indonesia Sejak Januari-Agustus 2023, Hampir Sentuh Rekor Tahun Lalu

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:50 WIB
Sebanyak 2.266 Bencana Menerjang Indonesia Sejak Januari-Agustus 2023, Hampir Sentuh Rekor Tahun Lalu
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 2.266 kejadian bencana melanda Indonesia selama Januari hingga awal Agustus 2023. Bahkan, angka ini 60% lebih besar dari total kejadian bencana tahun 2022 lalu.

“Tahun lalu itu, sampai akhir tahun kita mencatat jumlah bencana 3.500 kali. Saat ini di tengah semester kita udah 2.200 kali, artinya sudah sampai di sekitar 60% dari total bencana tahun lalu ini harus kita waspadai,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari pada Disaster Briefing, Senin (7/8/2023).

Aam sapaan akrab Abdul Muhari mengatakan penyumbang kejadian bencana terbanyak akibat dari fenomena Madden Julian Oscillation selama 3 minggu yang membawa kejadian banjir di sejumlah wilayah.

“Dan kalau kita lihat dalam satu bulan kemarin, karena di Juli itu kita masih punya efek dari Madden Julian Oscillation di 3 minggu, banjir dan karhutlanya masih ada perimbangan,” kata Aam.

Namun, kata Aam, jika dibandingkan Juli tahun lalu pada periode yang lama maka kejadian bencananya cenderung turun. “Tetapi kalau kita lihat komparasi dari periode yang sama antara tahun ini dibandingkan tahun yang lalu, bisa kita lihat kalau kejadian bencananya turun sedikit 4,23% tapi jumlah korban yang hilang dan meninggalnya itu naik. Kemudian yang luka-lukanya turun, terdampak dan mengungsi itu naik karena faktor banjir.”

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Bencana 2023 BNPB bencana
