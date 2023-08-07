Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tegas! Megawati: Kalau Ada Periset BRIN Berpolitik Praktis, Saya Keluarkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:51 WIB
Tegas! Megawati: Kalau Ada Periset BRIN Berpolitik Praktis, Saya Keluarkan
Megawati/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri secara tegas memberikan peringataan kepada seluruh periset di BRIN agar tak berpolitik praktis dalam dunia riset.

Dikatakan Megawati, sebagai seorang periset, yang harus dilakukan adalah politik riset demi kemajuan Bangsa.

Bahkan, Megawati secara tegas mengaku tak segan-segan untuk mengeluarkan periset yang ketahuan berpolitik praktis di badan tersebut.

"Saya mau lihat satu-satu, apa aja kerja mereka dari di sini (BRIN), enggak ada politik, kalau sudah dengar, satu orang (berpolitik), sudah, saya keluarkan karena dia bermain politik dan mempergunakan BRIN," kata Megawati saat berdialog dengan para periset dengan tema 'Riset dan Inovasi untuk Indonesia Raya' di Gedung Serba Guna Nayaka, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (7/8/2023).

"Nah, aku bilang get out, hati-hati loh. Iya kalau enggak percaya tanya aja. Saya keluarkan, apa memangnya mau berpolitik? Politiknya adalah politik riset, titik," sambung Megawati.

Presiden Kelima RI ini juga mengatakan, bahwa sebenarnya dirinya merupakan sosok yang ramah kepada semua orang.

Namun, dirinya bisa berubah jika menemukan jajaran strukturalnya tak bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Terutama, dalam memajukan riset dan inovasi di BRIN.

Ketua Umum PDIP ini juga mengaku dirinya tak memiliki beban lagi dalam menjalankan kerja selain demi kemajuan Bangsa seperti harapan Presiden Pertama RI yang juga sang ayahanda, Soekarno.

Halaman:
1 2
      
