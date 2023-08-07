Sidang AIPA, Ketua DPR Dorong Kontribusi Parlemen Hadapi Krisis di ASEAN

JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44, Puan Maharani mengingatkan pentingnya peran parlemen menghadapi krisis di kawasan ASEAN. Hal itu dikatakan Puan ketika menyambut delegasi sidang umum forum parlemen negara-negara Asia Tenggara itu.

"Kita bertemu di saat dunia sedang berada di persimpangan jalan. Di sekitar kita, di Asia Tenggara, kita mengalami ketegangan geopolitik semakin meningkat. Di tingkat global, pertumbuhan ekonomi sedang melambat. Dan dampak pemanasan global terus memburuk,” kata Puan, Senin (7/8/2023).

Menurut Puan, parlemen anggota AIPA perlu berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan kawasan dan global. Berbagai dinamika itu lah yang membuat DPR RI mengusung tema 'Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN' dalam sidang umum AIPA kali ini.

Apalagi, kata dia, tema ini mengingatkan kita agar parlemen bersikap responsif dan tanggap untuk menghadapi berbagai krisis multi dimensi yang kita hadapi.

“Kontribusi parlemen semakin diperlukan dalam mengembangkan kerja sama antar negara, menciptakan perdamaian, dan menurunkan ketegangan antar kekuatan besar,” ujarnya.