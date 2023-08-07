Keluar dari PSI, Begini Pandangan Guntur Romli terhadap Prabowo

JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Indonesia (PSI) Muhammad Guntur Romli resmi mundur dari partainya. Ia mundur usai kunjungan Prabowo Subianto ke Kantor PSI beberapa waktu lalu.

Guntur Romli mengaku memiliki penilaian tersendiri dengan sosok Prabowo. Pertimbangan ini yang menjadi dasar juga dirinya mundur dari PSI.

"Sekarang Pak Prabowo itu mau melakukan, bukan mau ya. (Tapi) terus melakukan strategi pecah belah ya, adu domba ya," kata Guntur Romli saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (7/8/2023).

Menurut dia, strategi itu telah dibuktikan Prabowo saat ini dengan bagaimana melakukan politik pecah belah diantara pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Guntur menyebut, bagaimana Prabowo merekrut Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Emmanuel Eben Ezer, hingga dua kader PDIP, Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon.

Guntur Romli pun menyinggung soal isi pidato Prabowo yang dianggap sebagai strategi pecah belahnya. Kala itu, kata dia, Prabowo pernah berkata 'rampoklah tetanggamu yang kebakaran atau lagi kesusahan'.