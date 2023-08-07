Prajurit TNI Geruduk Polrestabes Medan, Panglima: Kurang Etis!

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai, penggerudukan Polrestabes Medan oleh sejumlah prajuritnya merupakan tindakan kurang etis.

Bahkan Yudo menegaskan bahwa dirinya sudah memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksda Agung Handoko untuk memeriksa Mayor Dedi Hasibuan, yang diduga memimpin sejumlah prajurit untuk mendatangi Polrestabes Medan, terkait penangguhan penahanan tersangka kasus tanah berinisial ARH.

"Mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu," kata Yudo kepada wartawan, Senin (7/8/2023).

Yudo menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apa penyebab masalah sehingga terjadi penggerudukan tersebut.

BACA JUGA: Cerita Citra Kirana Adu Akting Bareng Fedi Nuril di Film Air Mata di Ujung Sajadah

"Iya itu kemarin sudah saya perintahkan Danpom TNI langsung diperiksa. Sudah saya perintahkan nanti akan kita periksa mereka yang melakukan, apa namanya, kemarin yang ke Polres itu akan kita periksa dulu apa masalahnya," katanya.

Bahkan, Yudo menilai bahwa kejadian di Medan itu terindikasi menyalahi aturan yang berlaku.