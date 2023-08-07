Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Sekjen OKI, Jokowi Bahas Pembakaran Alquran hingga Rohingya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |19:42 WIB
Bertemu Sekjen OKI, Jokowi Bahas Pembakaran Alquran hingga Rohingya
Presiden Jokowi bertemu Sekjen OKI (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara membahas empat hal, antara lain dari isu pembakaran kitab suci alquran hingga isu Rohingya.

"Pertama adalah terkait dengan isu pembakaran alquran. Presiden dan Sekjen OKI kembali menyampaikan posisi mengutuk keras pembakaran kitab suci alquran tersebut dan Presiden mengharapkan bahwa OKI harus terus memperjuangkan untuk prevent atau mengurangi dan memberantas islamphobia yang banyak sekali saat ini terjadi," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai pertemuan tersebut.

Jokowi dan Sekjen OKI juga berbicara mengenai masalah Afghanistan, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Menurut Menlu, OKI menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia yang terus konsisten menyuarakan dan membantu akses pendidikan bagi perempuan di Afghanistan.

"Selain itu, OKI juga mengapresiasi partisipasi ulama Indonesia di dalam kunjungan para ulama OKI di Afghanistan dan sebentar lagi akan ada kunjungan ulama OKI yang kedua ke Afghanistan di mana ulama-ulama Indonesia juga akan ikut serta," kata Retno.

Jokowi dan Sekjen OKI juga membahas mengenai isu Palestina. Menlu menuturkan bahwa Sekjen OKI sangat menghargai posisi Indonesia untuk membela kepentingan perjuangan Palestina selama ini.

Halaman:
1 2
      
