Polri Pastikan Buron Harun Masiku Tak Ganti Kewarganegaraan

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri memastikan buron Harun Masiku belum mengganti kewarganegaraannya selama pelariannya dari aparat penegak hukum.

"Yang bersangkutan belum (mengubah), ada yang lain (buronan) berganti kewarganegaraan dan berganti nama, tapi kami tahu lokasinya. Itu kami akan mengupayakan langkah-langkah untuk mendukung KPK memulangkan yang bersangkutan," kata Kepala Divisi Hubinter Polri Irjen Krishna Murti, Senin (7/8/2023).

Krishna mengonfirmasi Harun sempat keluar dari Indonesia ke Singapura pada 16-17 Januari 2020. Setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru meminta untuk menertibkan Red Notice terhadap Harun.

Krishna mengaku saat ini pihaknya menduga bahwa Harun masih berada di Indonesia.

"Kami berkoordinasi dengan berbagai negara untuk pencarian yang bersangkutan. Segala informasi sekecil apapun termasuk rumor-rumor kami dalami. Sampai tadi, kami mendeteksi yang bersangkutan kira-kira masih ada di Indonesia," ujarnya.