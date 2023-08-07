Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pastikan Harun Masiku Tak Ganti Kewarganegaraan, Polri: Kami Tahu Lokasinya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:18 WIB
Pastikan Harun Masiku Tak Ganti Kewarganegaraan, Polri: Kami Tahu Lokasinya
Harun Masiku (Foto: tangkapan layar medsos)
A
A
A

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri memastikan bahwa buronan Harun Masiku belum mengganti kewarganegaraannya selama pelariannya.

"Yang bersangkutan belum (mengubah), ada yang lain (buronan) berganti kewarganegaraan dan berganti nama tapi kami tahu lokasinya dan itu kami akan mengupayakan langkah-langkah untuk mendukung KPK memulangkan yang bersangkutan," kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti, Senin (7/8/2023).

Krishna pun mengonfirmasi bahwa Harun sempat keluar dari Indonesia ke Singapura pada 16-17 Januari 2020 silam. Baru setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru meminta untuk menertibkan red notice terhadap Harun.

Krishna pun mengaku bahwa saat ini pihaknya menduga bahwa Harun masih berada di Indonesia.

"Kami berkoordinasi dengan berbagai negara untuk pencarian yang bersangkutan, segala informasi sekecil apapun termasuk rumor-rumor kami dalami. Sampai tadi, kami mendeteksi yang bersangkutan kira-kira masih ada di Indonesia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184981/polri-N5Y1_large.jpg
Kapolri Instruksikan Polda DIY Beri Pelayanan Baik ke Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184971/relawan_prabowo-7c94_large.jpg
Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184930/kapolri-zOnp_large.jpg
Apel Srawung Agung di DIY, Kapolri: Sinergitas dengan Warga Jaga Keteraturan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184918/bgn-tJcj_large.jpg
Pasca-Putusan MK, Wakil Kepala BGN Klaim Tak Ada Anggota Polri di Lembaganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184828/habiburokman-kfKI_large.jpg
DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184419/polri-Imp1_large.jpg
Polri Terjunkan Tim Evaluasi Penanganan Aksi Unjuk Rasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement