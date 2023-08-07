Mundur dari PSI, Guntur Romli Dinilai Beda Prinsip dengan Partainya Soal Prabowo Subianto

JAKARTA - Perihal keputusan politisi Guntur Romli yang mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lantaran menyambut kedatangan bacapres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menuai polemik di mata publik.

Sikap Prabowo Subianto yang mendekati loyalis Presiden Jokowi, dianggap sebagai upaya membelokkan dukungan kepadanya guna pendulangan suara pada Pemilu serentak 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai sikap Guntur Romli yang memutuskan untuk mengundurkan diri adalah karena dirinya tidak bisa lagi sejalan dengan Partainya. Bagi Adi, Guntur memiliki perbedaan prinsip yang tidak bisa ditolerir atas keputusan dari Partai yang dipimpin oleh eks-vokalis band Nidji, Giring Ganesha.

"Guntur menegaskan bahwa ia berbeda prinsip dengan banyak pengurus PSI soal Prabowo. PSI sudah lunak dengan Prabowo, sudah rekonsiliasi. Sementara bagi Guntur sampai saat ini belum bisa menerima Prabowo," jelas Adi kepada MPI, Senin (7/8/2023).

Adi mengungkapkan, tindakan Menteri Pertahanan pada kabinet Jokowi jilid II itu sebagai sikap yang merangkul dan mendekati siapa pun yang tertarik mendukungnya. "Pada prinsipnya, bagi prabowo siapapun yang tertarik dukung pastinya dirangkul dan didekati," katanya.