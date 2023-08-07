Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPR Minta Parlemen ASEAN Bisa Jadi Contoh Dunia dalam Tangani Persoalan Global

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:57 WIB
Ketua DPR Minta Parlemen ASEAN Bisa Jadi Contoh Dunia dalam Tangani Persoalan Global
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 Puan Maharani meminta parlemen negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menangani berbagai permasalahan global. Hal ini disampaikan saat dirinya memimpin Sidang Paripurna pertama AIPA ke-44 yang digelar di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung ASEAN yang kini tengah menghadapi berbagai krisis multi-dimensi. Menurutnya, ini merupakan kesempatan bagi Parlemen untuk menjawab tantangan secara bersama-sama.

"Parlemen anggota AIPA harus dapat menjadi contoh, lead by example dalam penanganan berbagai permasalahan di kawasan. Sehingga permasalahan di Asia Tenggara dapat diselesaikan oleh negara-negara di kawasan ini. Kita perlu mempertahankan ASEAN Centrality," kata Puan, Senin (7/8/2023).

Puan mengungkap, Sidang Umum AIPA ke-44 menjadi kesempatan bagi parlemen Asia Tenggara dalam menghadapi sejumlah tantangan. Puan merinci, tantangan tersebut seperti defisit perdamaian, defisit pembangunan serta defisit iklim.

"Saat ini kita sedang menghadapi berbagai krisis multi-dimensi, baik terkait meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Tenggara, pelambatan ekonomi global, ataupun meningkatnya pemanasan global," ujarnya.

